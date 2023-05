Futurama festeggia i 20 anni con un ritorno in grande stile: ecco tutto quello che sappiamo

Futurama è stata una serie animata che ha riscosso enorme successo nel corso di questi anni. Sono infatti passati ben 20 anni dal suo iniziale debutto in televisione e adesso, Philip J. Fry e compagni, stanno per tornare in uno nuovo ciclo di venti episodi.

Dopo il grande successo ottenuto con I Simpson (la serie animata più longeva di sempre), Matt Groening ha creato quella che per molti è la vera pietra miliare del suo lavoro artistico, Futurama. Ambientata in una New York futuristica, lo svolgimento della trama unisce componenti assurde e ai limiti del grottesco con scorci di incredibile compassione e momenti toccanti come pochi, portando ben presto Futurama ad essere una delle serie animate più amate di sempre.

Anche questa volta sarà Matt Groening, in compagnia del fedelissimo David X. Cohen, a dirigere la trama di questi nuovi 20 episodi, che si preannunciano già un qualcosa di imperdibile per tutti gli appassionati.

La serie sarà trasmessa sulla piattaforma di proprietà della Disney Hulu, già casa di altre iconiche serie animate come “Family Guy”, “Rick and Morty”, “American Dad”. Craig Erwich, presidente du Hulu, ha dichiarato in una nota: “Quando ci è stata offerta l’opportunità di offrire nuovi episodi di ‘Futurama’, non abbiamo resistito“.

Nonostante al momento la visione sia possibile solo negli Stati Uniti e solo sulla piattaforma Hulu, Disney conta di trasportare in futuro i nuovi episodi di Futurama anche nel Vecchio Continente e anche su piattaforme, come ad esempio Disney+.