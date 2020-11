Anticipazioni Daydreamer, domenica 1 novembre 2020: Huma cerca di spingere Can verso Ceyda

Le anticipazioni di “Daydremer-Le ali del sogno” di domenica 1 novembre 2020.

Notando la crisi con Samen, Huma cerca di spingere Can verso Ceyda. Sanem cerca un chiarimento con Can e lo raggiungerà al rifugio dove sospetta che lui si sia recato insieme a Ceyda, ma il dialogo non servirà a risolvere tutti i problemi.

Emre chiede spiegazioni ad Aylin su quello che sta tramando insieme a Enzo Fabbri ai danni dell’azienda. Il piano vede il coinvolgimento anche di Deren.

Per rinverdire i fasti dell’associazione di cui lei è presidente, Mevkibe organizza nel suo negozio una conferenza sull’alimentazione. La conferenza avrà risvolti comici.

Ceycey è stato sfrattato e cerca una nuova casa. Intanto, Aylin mente a Leyla e le dice di essere nuovamente la fidanzata di Emre. A quel punto, Leyla resta delusa e chiede un incontro a Osman.

Maria Rita Gagliardi

