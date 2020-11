Chi è Giacomo Urtis, il noto chirurgo che potrebbe entrare nella casa del GF Vip 5 al posto di Bettarini?

Giacomo Urtis è il famoso chirurgo dei vip nonché ex naufrago dell’Isola dei famosi e probabile concorrente al GF Vip 5: età, biografia e curiosità

Giacomo Urtis è il chirurgo delle star già noto per aver partecipato all’Isola dei famosi. Nelle ultime ore, Giacomo sarebbe uno dei nomi che potrebbe entrare come concorrente al Grande Fratello Vip 5 dopo la squalifica di Stefano Bettarini.

Chi è esattamente Giacomo Urtis?

Nato a Caracas il 28 settembre 1977, Giacomo Urtis ha conseguito una laurea in Medicina e Chirurgia per poi specializzarsi in Dermatologia e Venereologia all’Università degli studi di Sassari.

Il Dottor Urtis è inoltre fondatore e direttore della Dr Urtist Clinic, un network di servizi medici che comprende chirurgia estetica, dermatologia e medicina estetica. Le sedi della clinica si ripartiscono a Milano, Roma fino all’Ambulatorio di Londra e i centri per il dimagrimento in Sardegna.

Curiosità: è diventato un punto di riferimento per lo show business di Milano e Roma. Oltre a praticare la sua professione di chirurgo, ha recitato come attore nella web serie The Lady, diretta da Lory Del Santo. Ha avuto una relazione con il Ken Umano Rodrigo Alves, che è spesso stato ospite dei programmi di Barbara D’Urso. E’ stato anche complice de Le Iene per uno scherzo fatto proprio a Rodrigo.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate da Amedeo Venza, Giacomo Urtis potrebbe essere uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Insomma, a quanto pare, Alfonso Signorini starebbe esaminando qualche profilo da inserire nel reality di Canale 5 al posto di Stefano Bettarini. Potrebbe essere quello di Urtis? Lo scopriremo.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui