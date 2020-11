GF VIP 5, una pagina Instagram diffonde ipotesi sul presunto artefice televoto “falsato”: “Si presume qualcuno legato a Elisabetta”

GF VIP 5, una fanpage di Instagram ha ipotizzato l’artefice del “televoto falsato”: si sospetta una persona legata alla Gregoraci

Oltre al pubblico di Twitter, anche le pagine di Instagram hanno protestato contro quello che sembrerebbe essere “il televoto gate”. Una polemica che sta prendendo banco in questi giorni e che non sembra affatto nuova. Stando a quando si apprende sui social, gli account falsi per votare sarebbero circa centinaia, e per i poco esperti, ci sarebbero persino dei video tutorial che li guidano passo per passo. Una fanpage di Instagram inoltre ha ipotizzato che i diversi messaggi provenienti da gruppi di Telegram, sarebbero opera di una persona in particolare.

“Non è giusto e rispettoso nei confronti degli altri concorrenti e noi soprattutto paghiamo per nulla!”, si legge dalla fanpage in questione. La stessa pagina ha sganciato una bomba sul presunto artefice dell’operazione televoto falsato: “Si presume che mentre era aperto il televoto, qualcuno legato a Elisabetta, si sia messo d’accordo con tante persone. E poi abbia fatto un gruppo Telegram, dove ha detto che per chi votasse Miss Montecarlo per farla rimanere in casa, veniva pagato”.

Tale ipotesi è stata sostenuta anche da qualche utente su Twitter:

Vorrei ricordare agli sponsor che i numeri di voti, dowload e interazioni sono falsati dalle migliaia di account fake fatti da una sola persona per pilotare le eliminazioni. #televototruccato #GFVIP per favore diffondete questo messaggio togliamogli gli sponsor — Mistress45 (@Mistress451) October 31, 2020

Che l’ipotesi lanciata dalla pagina Instagram sia veritiera o meno non è dato saperlo, ma se fosse confermata sarebbe una questione grave. Per ora, non sono giunte segnalazioni da parte dalla produzione del GF VIP 5, in ogni caso creare account fake per le votazioni è severamente proibito dal regolamento.

