GF VIP 5, non cessa la polemica su Twitter: l’accusa voti provenieti da account fake

Dopo l’eliminazione di Guenda Goria al GF VIp 5, è scoppiata una polemica su Twitter e sui social dalla accusa “televoto truccato” da account falsi

Nella puntata di venerdì 30 ottobre del GF Vip 5 ha visto l’eliminazione di Guenda Goria e il salvataggio di Elisabetta Gregoraci. A quel punto, è scoppiata una polemica data la perplessità dei telespettatori sui social: 20% Pierpaolo, 19% Stefania 17%, Elisabetta, 15% Maria Teresa, 13% Guenda. Stando a quanto riporta Trash Italiano, ogni anno utenti che seguono il programma supportano il loro beniamino, così fondando sodalizi, gruppi, account ed email false. Lo stesso evento si è verificato anche con Adua e Francesca Pepe al ballottaggio, in cui si diversi account fake provenienti dalla Spagna avrebbero influenzato il voto, salvando la Del Vesco.

La vicenda ha mandato su tutte le furie gli utenti, poiché il televoto sarebbe valido, come da regolamento, solo ai residenti sul territorio italiano. Anche il Codacons è intervenuto sull’accoduto e ha dovuto effettuare dei controlli. La faccenda sembra che non abbia portato il reality a rivalutare le votazioni o sul suo regolamento, ma venerdì 30 ottobre sono insorte nuove polemiche su questo argomento.

Su Twitter, infatti, alcuni internauti hanno deciso di pubblicare alcune testimonianze di un accaduto che per molti non sarebbe nulla di nuovo. “Ricapitolando, ho creato esattamente 625 accout (non ho niente da fare sì) – ha tweetato una utente fiero del suo operato – Ho dato 4375 voti ad Elisabetta. Domani continueremo a fare le votazioni di massa alle 11, alle 13, alle 16 e alle 18. Mi raccomando”.

Insomma, nel frattempo la polemica non è cessata e in queste ore è finita in trend topic su Twitter con l’hashtag #gfvipisoverparty

La polemica si è estesa anche su Instagram, dove una pagina gossipitalia ha pubblicato un post, nel quale fa riferimento a diverse email fake utilizzate probabilemente per salvare Elisabetta Gregoraci nella puntata del 30 ottobre.

