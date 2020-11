Oroscopo di Paolo Fox dal 2 all’8 novembre: previsioni della settimana

Siamo pronti a scoprire il contenuto dell’oroscopo di Paolo Fox settimanale: cosa vorranno dirci le stelle? Lo scopriamo insieme, considerato che sarà una settimana ottima per i nati sotto i segni di Toro, Gemelli, Leone, Vergine e Scorpione.

Ariete

Per qualcuno che ha delle relazioni, ci sono ritardi nei progetti anche a causa delle difficoltà economiche. Per i prossimi giorni ci saranno inaspettate spese da affrontare per la casa e per i figli. Per fortuna il periodo difficile sta per concludersi.

Toro

Venere ti darà molto equilibrio in amore. Più nello specifico le storie che hanno davvero poche settimane di vita sapranno andare avanti molto bene. Anche i single stanno vivendo un periodo favorevole per recuperare qualche carenza affettiva.

Nel lavoro non mancano le buone notizie grazie a Giove che continua il suo transito positivo: entro la fine di novembre si stipulerà un accordo.

Gemelli

Qualcuno di voi si ritroverà davanti a delle scelte importanti che riguardano anche l’amore.

Venere a novembre gira dalla tua parte. E questo non può che portarti nuove e belle cose: si parla di incontri speciali ed emozioni che possono arrivare all’improvviso.

Cancro

Il mese di novembre sarà teatro di una opposizione molto forte tra Marte e Venere che potrebbe non favorire alcun tipo di legame d’amore. In questa settimana, soprattutto se si vive un rapporto ufficioso, sembrerà opportuno chiarire tutte le cose che non vanno.

Leone

Venere gira dalla tua parte e l’oroscopo ti spinge ad accogliere i nuovi incontri: il consiglio è di concentrarti soprattutto per il fine settimana se si deve approfondire un rapporto.

Dal punto di vista del lavoro ci sono buone possibilità di riuscita, anche se dovresti evitare di rinvagare il passato.

Vergine

Non si ferma per te il favore dei pianeti. Ecco quindi che se hai cominciato una storia da poco, possono essere in artivo momenti molto importanti.

Dal punto di vista professionale per qualcuno sta per arrivare un momento propizio, mentre per altri sarà difficile gestire il tutto.

Bilancia

La settimana sarà un momento di occasione per le tue emozioni. Se sei in coppia e hai avuto dei problemi col partner ad inizio 2020, ora le cose miglioreranno, anche se resterà qualche residuo di diffidenza.

Scorpione

É un momento buono per te. Le stelle ti spingono ad innamorarti, o almeno a sperare in un futuro più positivo. Per chi esce da esperienze passate poco chiare è importante non fare in modo che l’amore resti un dilemma.

Sagittario

Le giornate che stanno per arrivare non sono brutte anzi, c’è anche la possibilità di riavvicinare una persona che in quest’ultimo periodo è stata lontana.

Per il lavoro, saranno molti quelli che presi da una nuova carica energica, hanno intenzione di buttarsi a capofitto in nuove avventure

Capricorno

Il piante dell’amore è in transito particolare per i nati sotro questo segno: non è detto che questo corrisponda ad una delusione d’amore. Avrai solo voglia di stare un po’ per i fatti tuoi. Inoltre vista la situazione, le stelle ti consigliano prudenza anche nei rapporti con i parenti.

Acquario

Manca poco all’arrivo di Giove e Saturno chd entreranno nel segno. Avendo entrambi a proprio favore vuol dire che aumenterà la voglia di amare ma anche di non sentirsi obbligati a farlo.

Le coppie che stanno bene insieme avranno voglia di progetti e di fare passi in avanti.

Pesci

Il pianeta dell’amore esce dalla sua opposizioni. Ecco quindi che i sentimenti avranno modo di emergere rispetto al mese scorso. Pur non essendo completamente serenità riuscirai a guadagnare punti.

Nel lavoro sarà opportuno valutare tutti i termini delle questioni anche dal punto di vista economico.

