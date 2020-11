Paolo Brosio svela che il Grande Fratello Vip è stato prolungato. Gregoraci sbotta: “Io vado via”

Paolo Brosio al Grande Fratello Vip rivela agli altri concorrenti che il reality durerà fino a febbraio 2021, ecco come ha reagito Elisabetta Gregoraci

Paolo Brosio è entrato nella casa del Grande Fratello Vip venerdì sera e si è già lasciato sfuggire alcune rivelazioni che non avrebbe dovuto svelare agli altri concorrenti del reality.

Prima di varcare la famosa porta rossa, Alfonso Signorini aveva più volte ricordato a Brosio di non svelare eventi accaduti fuori dalla casa più spiata d’Italia, lui però non ha resistito. Agli altri concorrenti ha prima parlato del delicato periodo vissuto dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Tra le varie cose nella casa ha detto: “Sono stato ricoverato 29 giorni perché non mi venivano 2 tamponi negativi. Adesso ce ne vuole uno solo, basta quello. Quindi vuol dire che questa storia dei tamponi… c’è qualcosa che non va. Non è attendibile.”

Il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip mentre chiacchierava con Francesco Oppini gli ha spoilerato una notizia legata al calcio. Gli ha detto che Alvaro Morata è tornato a Torino nelle scorse settimane. Di certo questo spoiler è meno grave rispetto agli altri svelati.

Nelle ultime ore Paolo Brosio si è lasciato sfuggire una novità che i suoi compagni di avventura ancora non sapevano e che al momento non avrebbero dovuto sapere. Il gieffino ha rivelato loro che la quinta edizione del Grande Fratello Vip non finirà più a dicembre, il reality è stato infatti prolungato fino a febbraio 2021.

Tra tutti, Elisabetta Gregoraci non ha preso affatto bene la novità svelata da Brosio. La gieffina non vede l’ora di tornare da suo figlio, non ha reagito bene quando ha scoperto che potrebbe rimanere nella casa più spiata d’Italia molto più del previsto. Queste le sue parole: “No, io sono mamma e devo tornare a casa. Io vado via prima, Natale lo devo passare con mio figlio”.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui