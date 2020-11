Chi è Roberto Vicaretti? Biografia e carriera del conduttore di Titolo V

Ecco chi è Roberto Vicaretti, età e carriera del noto giornalista e conduttore televisivo

Roberto Vicaretti è un noto giornalista e conduttore televisivo, attualmente conduce Titolo V insieme a Francesca Romano Elisei, in onda su Raitre ogni venerdì in prima serata.

Vicaretti è nato a Narni il 22 gennaio 1982, da sempre ha manifestato la sua passione per il giornalista. Dopo essersi diplomato al liceo classico, Roberto si è laureato in Scienze Politiche all’Università di Perugia.

Roberto Vicaretti ha frequentato la scuola di Giornalismo Radio televisivo della Rai di Perugia, subito dopo ha iniziato a lavorare nella redazione di RaiNews24. Il noto giornalista e conduttore televisivo è stato anche al timone di Studio 24.

Roberto Vicaretti ha condotto Agorà Estate nell’estate 2020, nell’ottobre 2020 è stato invece scelto per condurre su Rai 3 il programma di attualità e approfondimento Titolo V insieme a Francesca Romano Elisei.

Non si sa nulla sulla vita privata del noto giornalista e conduttore televisivo, ha sempre preferito mantenere il più stretto riservo sulla sua vita personale. Roberto Vicaretti non ha un profilo Instagram, è iscritto a Facebook e Twitter ma non ci sono riferimenti alla sua vita privata.

Sara Fonte

