Final Score: Trama e curiosità sul film d’azione con Dave Bautista

Finale Score è un film d’azione del 2018 con protagonista il veterano Michael Knox, interpretato dall’attore e wrestler Dave Bautista (Guardiani della Galassia).

Il film è ambientato in uno stadio di Londra. Durante una partita di calcio, un gruppo di terroristi prende in ostaggio l’intero stadio e Michael Knox è costretto a combattere per difendere i civili e le persone a lui care.

Trama

Michael Knox ha perso un caro amico in guerra e decide di portare Danni, la nipote del suo defunto compagno, ad una partita di calcio.

Purtroppo lo stadio verrà preso di mira dal rivoluzionario Russo Arkady Belav. Arkady ha nascosto una bomba nello stadio. Dopo aver sigillato le uscite, dichiara in diretta televisiva che farà saltare in aria i 35.000 tifosi riuniti sulle tribune se il governo inglese non gli consegnerà il fratello creduto defunto Dimitri.

Nella commozione che segue, Danni viene presa ostaggio dai terroristi e Michael è costretto ad agire per salvarla.



Nel frattempo scopriamo da un’agente governativo che Dimitri Belav è scappato dalla Russia anni fa per porre fine ai moti rivoluzionari. Fintosi morto per fuggire al fratello, si è sottoposto ad una ricostruzione facciale ed è emigrato a Londra dove ha ricevuto il perdono.

Dimitri non può finire nelle mani del fratello perché ciò precipiterebbe la Russia in una nuova fase di moti rivoluzionari.

Lo stadio è ormai un calderone di elementi potenzialmente esplosivi, e Michael non ha altra scelta se non giocare a questo pericoloso gioco internazionale.

Curiosità

La trama del film è parzialmente ispirata ad A rischio della vita, il film del 1995 con Jean-Claude Van Damme.

Il protagonista del film si chiama Mike Knox, che è il nome di un vecchio collega di wrestling di Dave Bautista

Nel film è illustrato come Mike Knox sia stato nell’esercito. Se guardate attentamente, potrete notare che le insegne di riconoscimento da lui mostrate appartengono erroneamente alla marina militare.

Cast e Scheda tecnica

Titolo Originale: Final Score

Genere: Thriller, Azione

Durata: 1h 45m

Anno: 2018

Paese: UK

Regia: Scott Mann

Cast: Dave Bautista, Pierce Brosnan, Ray Stevenson, Alexandra Dinu

