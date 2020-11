GF Vip 5, Adua e Dayane si baciano, la Marzano su Del Vesco: “Era giunta voce che stesse con ragazza che lavora nella moda”

Nella casa del GF Vip 5, è giunto il primo bacio saffico tra Adua Del Vesco e Dayane Mello: Deianira Marzano lancia un’indiscrezione sull’attrice ai suoi followers

Durante la festa di Halloween nella casa del GF Vip 5, gli inquilini si sono travestiti e scatenati tra balli di gruppi e bevute. Proprio nella notte del 31 ottobre, Adua Del Vesco e Dayane Mello, si sono lasciate andare a delle confidenze piuttosto intime. Le due ragazze, complice magari qualche bicchiere di troppo, hanno confessato di provare un’intensa attrazione reciproca. A quel punto, l’attrice e la modella si sono scambiate dei baci, che hanno messo in subbuglio i telespettatori sui social.

“Sei perfetta, sei bellissima, io mi sono innamorata di te” ha dichiarato Dayane ad Adua rimasta visibilmente sorpresa. La modella ha poi continuato: “Sei la donna più bella che io abbia mai visto in vita mia.” L’attrice imbarazzata le ha risposto: “Ti sei innamorata di me? Mi stai mettendo in crisi, dai stai scherzando? E’ il vino. Io voglio più di bene e non posso fare a meno di te.”

Deianira Marzano lancia un’indiscrezione su Adua

Ieri, qualche follower ha chiesto a Deianira Marzano su Instagram, di cosa ne pensasse del bacio saffico tra Adua e Dayane. L’influencer ha espresso il suo parere, sostenendo che la modella brasiliana stia fingendo soltanto per far discutere di sé.

Invece Deianira ha fatto qualche piccola rivelazione sulla Del Vesco, rispondendo sempre a un suo seguace: “Mi era giunta voce che forse Adua stesse con una che lavora nel settore della moda.”

Insomma, se tale indiscrezione fosse vera, potrebbe ricollegarsi alle voci sulla presunta omosessualità di Adua, che sono circolate qualche mese fa al GF Vip 5. Per momento, tali voci non sono state confemate e ne smentite dall’attrice, attualmente fidanzata con Julian Condor.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui