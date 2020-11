Francesco Oppini non è stato squalificato al Grande Fratello Vip: Signorini spiega il motivo

Francesco Oppini è rimasto nella casa più spiata d’Italia, ecco perché la produzione del Grande Fratello Vip non lo ha squalificato

Ad attirare l’attenzione del gossip e dei telespettatori negli ultimi giorni Francesco Oppini, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Il gieffino si è ritrovato al centro di molte critiche e polemiche a causa di alcune frasi dette nella casa più spiata d’Italia, considerate sessiste e offensive. Si parlava addirittura di una possibile squalifica, Oppini però non ha subito alla fine nessun provvedimento disciplinare da parte della produzione del reality.

Ieri, durante la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip, Signorini ha mostrato a Francesco Oppini le clip in cui diceva frasi molto gravi su Dayane Mello. Lui si è subito reso conto di aver commesso un grave errore pronunciando quelle frasi. Ha provato all’inizio a giustificarsi dopodiché ha detto: “Posso dirti? Di fronte a certe uscite bisogna stare in silenzio e chiedere scusa. Non posso dire altro. Rabbrividisco di me stesso, è un discorso finito male. Non sono difendibile. Non posso replicare, chiedo scusa e basta, non mi riconosco. Qualora ci fosse la squalifica la accetterei”.

Il conduttore ha apprezzato le scuse del gieffino, gli ha poi spiegato perché il Grande Fratello Vip non lo ha squalificato. Queste le parole del conduttore: “Abbiamo preso in seria considerazione la squalifica, se il Grande Fratello ha deciso di non arrivare a questo estremo è perché hai dimostrato di avere un grande rispetto verso la tua fidanzata. Ci fa pensare che la tua posizione verso le donne non è così orribile come è sembrato in quelle frasi”.

Sara Fonte

