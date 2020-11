Anticipazioni Un posto al sole dal 3 al 6 novembre 2020: Serena vuole rivelare i suoi sentimenti a Filippo

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 3 al 6 novembre 2020.

Nella puntata di martedì 3 novembre 2020, Silvia e Michele vengono aggrediti e le cose per i due sembrano mettersi molto male. Il piano di Roberto Ferri e Lara procede senza intoppi e Marina e Fabrizio sono inconsapevolmente sempre più nei guai. Silvia e Michele sono ancora scossi per l’aggressione e inoltre lei sembra celare un segreto che potrebbe minare la stabilità della coppia. Alberto sostiene un colloquio di lavoro che gli riserva diverse sorprese. La serenità di Guido viene minacciata da Bice , decisa a portare avanti la sua vendetta, con la complicità dell’ignaro Cotugno.

Nella puntata di mercoledì 4 novembre 2020, proprio quando Filippo sta per partire per Tenerife, Serena decide di rivelargli i suoi sentimenti, ma un imprevisto rischia di mandare a monte i suoi piani. Mentre Alex e Patrizio tornano a litigare per la gerarchia interna al caffè Vulcano, Silvia manifesta in modo evidente di non avere ancora superato lo shock per l’aggressione subita. Oberato dalle spese, Alberto accetta di lavorare per una storica amica della famiglia Palladini.

Nella puntata di giovedì 5 novembre 2020, Serena va in crisi, a causa di un nuovo e duro confronto con Leonardo. Preoccupato per la decisione di Niko di lasciare lo studio, Renato chiede a Franco di parlargli. Silvia e Michele sono sempre più lontani e il giornalista inizia a chiedersi se ha fatto davvero di tutto per proteggere la moglie. Costretta a gestire il Vulcano, Alex tira fuori un bel caratterino.

Nella puntata di venerdì 6 novembre 2020, Marina e Fabrizio sono alle prese con problemi di liquidità ai Cantieri, intanto Roberto medita una mossa inaspettata potendo contare su un asso nella manica. Serena decide di raggiungere Filippo a Tenerife. Tormentato dal padre, Niko affronta un incontro sgradito.

Maria Rita Gagliardi

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui