Cotto e Mangiato ricetta del 28 febbraio 2022: brodo vegetale da congelare

Oggi la ricetta proposta da Tessa è molto semplice e alla portata di tutti. Si tratta del brodo vegetale da congelare. Ebbene si, la presentatrice di cotto e Mangiato ha deciso di proporre una sua versione e un suo trucchetto per farci preparare il dado di brodo a casa. Vediamo insieme come si deve fare

La ricetta

Per la preparazione della ricetta di oggi, avrai bisogno di questi ingredienti:

200 grammi di sedano

200 grammi di cipolla

200 grammi di carota

Per la chiarificazione:

100 grammi di carota

100 grammi di sedano

2 albumi d’uovo

Procedimento

In una pentola d’acqua metti a cuocere sedano tagliato a tocchetti, carote e cipolle intere. Intanto lasciare caramellare una mezza cipolla in una padella e mettere da parte. Quando il brodo sarà pronto alza le verdure: vedrai che restano dei residui. Per abolirli puoi fare così. In una ciotola tagliuzza le carote e il sedano e aggiungi l’albume d’uovo e mescolare. Poi versa tutto in brodo cipolla caramellata inclusa. Gira con un cucchiaio di legno per evitare che attacchi, e continua così finché non bolle. Raggiunta la bollitura smettila di mescolare e tieni sul fuoco per 40 minuti. L’albume andrà a rapprendere attirando a sè tutti i residui di verdura. Quando sarà pronto filtra il brodo e fai raffreddare, dopodiché congela in uno stampino per ghiaccio.

