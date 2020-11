Giulia De Lellis, duro sfogo contro Damante: “Non confondetemi con questa roba”

Giulia De Lellis sbotta contro Andrea Damante, ecco cosa ha detto l’ex corteggiatrice su Instagram

Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Giulia De Lellis, divenuta nota anni fa grazie alla sua partecipazione al Trono Classico di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Dopo l’ennesima rottura con Andrea Damante l’amata influencer sta frequentando Carlo Beretta. I due ieri sono stati paparazzati a Bergamo mentre pranzavano insieme in un ristorante.

La De Lellis si è molto infastidita, tramite alcune Instagram Stories ha mostrato due ragazzi e ha raccontato: “Guardate bene queste due persone maleducate, questi due sono stati tutto il tempo a fare foto e video mentre mangiavo. Io sono un personaggio pubblico e ok, ma ero in compagnia di chi non ha piacere ad apparire in pubblico contro la sua volontà. Così ho deciso di fare lo stesso anch’io“.

Giulia De Lellis di recente ha confermato la sua frequentazione con Beretta, la loro relazione non è quindi un segreto. Poche ore fa ha duramente attaccato Andrea Damante per averla fatta passare per quello che non è. L’influencer è sbottata dicendo: “Faccio chiarezza perché non mi piace passare per quella che non sono, soprattutto se l’argomento in questione è una grandissima mancanza di rispetto che io stessa ho subito sulla mia pelle e non fare nemmeno al mio peggior nemico, io.”

La De Lellis non ha gradito le parole delle da Damante a Verissimo. Ha infatti detto: “È facile andare in televisione, dire cose basate sul niente, inventare, estremizzare una situazione che non è assolutamente quella che è. Piangere il morto e nel frattempo farsi i ca**i propri chissà da quanti mesi. Non confondetemi con questa roba, a me non piacciono queste cose.”

La De Lellis ha poi precisato che con un amico di un ex fidanzato non si fidanzerebbe mai. Diverso a detta sua è il discorso se si tratta di un compagno di gioco, di una persona che si vede occasionalmente. Ha poi ribadito che con un grande amico non si fa.

Con le sue parole Giulia De Lellis ha quindi lasciato intendere che l’amicizia tra Carlo Beretta e Andrea Damante non era così forte come ha detto il deejay a Verissimo. A detta dell’influencer i due erano solo conoscenti, si vedevano ogni tanto, ma non erano grandi amici.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui