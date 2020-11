Nevada Smith, trama e curiosità sul film western del 1966

Pomeriggio western per gli spettatori di Rete 4. Alle 16:40 andrà infatti in onda “Nevada Smith”, film del 1966 girato nella foresta di Inyo, situata tra California e Nevada, e nella valle di Owens (Sierra orientale).

La pellicola è un cult per gli amanti del cinema western, specialmente per coloro che hanno qualche anno in più. Il film, tratto da un romanzo scritto da Harold Robbins, vede come regista Henry Hathaway, che ha cominciato la sua carriera diversi decenni prima, riuscendo a raggiungere il successo con “I lancieri del Bengala” (1935).

Per quanto riguarda il cast, siamo di fronte ad un parterre di attori di grande calibro. Il protagonista è nientemeno che Steve McQueen, che non ha ovviamente bisogno di presentazioni. Assieme a lui troviamo Karl Malden (protagonista de “Le strade di San Francisco”, ndr), Brian Keith, Arthur Kennedy e Suzanne Pleshette.

Verso la fine dell’800 tre banditi, Jesse, Tom e Bill, uccidono un minatore e sua moglie. Questo duplice omicidio scatenerà la vendetta del figlio delle vittime, Max, conosciuto con il nome d’arte di Nevada Smith.

Nevada Smith riuscirà ad uccidere Jesse ma finirà in galera per rapina nel tentativo di agguantare Bill. Riesce ad evadere con il furfante, che ucciderà successivamente. Nevada Smith si dirige verso El Dorado, dove ha intenzione di completare la sua vendetta: tuttavia, alla fine, il figlio del minatore risparmierà Tom.

