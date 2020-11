Sfera Ebbasta, fuori il video di Bottiglia Privè, un video cupo per un testo malinconico

E’ uscito il video del primo singolo del nuovo album di Sfera Ebbasta.

La canzone si chiama Bottiglie Privè e, in barba al titolo, è una canzone decisamente malinconica.

Il video, frattanto, è tutt’altro che una presa a bene.

I colori sono cupi, le ambientazione sono cupe.

Dopo la visione, è impossibile non uscirne incupiti.

C’è da attendere adesso l’uscita dell’album – Famoso – in uscita il prossimo 20 novembre.

La speranza è che ci sia un po’ di presa a bene ed un po’ di autocelebrazione: d’altra parte Sfera è diventato famoso a livello quasi internazionale, c’è di chi celebrare.

E poi i tempi sono già abbastanza cupi di per sé, ci manca pure hce la trap ci si incupisce.

Bottiglie Privè, il testo

Tutto cambia, nulla resta uguale

Tranne l’amore di tua madre

La gente cambia, il cash ti cambia

Più ne fai e più non ti basta

Cambia il modo in cui la guardo mentre sta con lui

Penso son troppo cambiato o forse è meglio lui

Cambio vestiti, cambio appartamento

Non ho mai cambiato quello che c’è dentro

E non lo vedi che sono sincero?

Che se son triste, piange pure il cielo?

Mai tradito un frate per una tipa

Mai tradito una tipa che amavo davvero

Dimmi, che ne sai dei momenti no?

Mi hai visto sorridere sopra uno yacht

E pensi sia tutto okay, pensi sia tutto appo-

Ma non è una cazzo appo-

Sono cambiato da un po’

Ho cambiato un’altra tipa mentre pensavo a te, eh eh

E ho un po’ cambiato vita e un po’ lei ha cambiato me, eh eh

Bottiglie privè

Non valgono niente

No, queste modelle, non sono come te

Mi guardi e mi dici: “Per me sei lo stesso di sempre”

Ma so che mi menti e non capisco perché

Solo pure in mezzo alla gente tra bottiglie privè

Si fanno la foto e dopo non rimane più niente tra bottiglie privè

E facciamo l’amore dentro l’ascensore

Ho messo le stelle come destinazione

Sì, sono un tipo di poche parole

Che le spreca per poche persone, tu

Forse non te lo ricordi più

Dicevano: “Non è cool, dura un mese o poco più”

Mi volevano giù ma tu no, ma è da un po’ che non ti riconosco più

E ho cambiato un’altra tipa mentre pensavo a te

E ho un po’ cambiato vita e un po’ lei ha cambiato me

Bottiglie privè

Non valgono niente

No, queste modelle, non sono come te

Mi guardi e mi dici: “Per me sei lo stesso di sempre”

Ma so che mi menti e non capisco perché

Bottiglie privè

Non valgono niente

No, queste modelle, non sono come te

Mi guardi e mi dici: “Per me sei lo stesso di sempre”

Ma so che mi menti e non capisco perché

Solo pure in mezzo alla gente tra bottiglie privè

Si fanno la foto e dopo non rimane più niente tra bottiglie privè!

