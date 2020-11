Chi è Rita Pavone, giudice ‘vip’ della terza edizione di All Together Now?

Michelle Hunziker torna in onda stasera su Canale 5 con All Together Now, tra i giurati vip ci sarà anche Rita Pavone.

La nota ed amatissima cantante vanta una lunga e stimata carriera, non solo nel mondo della musica e dello spettacolo ma anche in quello della recitazione.

Rita Pavone è nata il 23 agosto 1945, ha capito di voler fare parte del mondo dello spettacolo quando era ancora molto giovane. Partecipò ad un festival non troppo conosciuto, presentato da Teddy Reno ad Aricia. L’uomo si accorse subito di lei, non solo per la sua immensa bravura ma anche per la sua bellezza.

Tra loro scoppiò presto l’amore, convolarono anche a nozze. Il loro matrimonio fece molto scalpore, lui era più grande di lei di 19 anni ed era già sposato.

Rita Pavone iniziò quindi a farsi spazio nel mondo della musica firmando il suo primo contratto discografico. La cantante, però, non trascurò nemmeno la sua passione per la recitazione. Fece infatti il suo debutto al cinema al fianco di Totò.

Dopo una pausa dal mondo dello spettacolo, la Pavone diventò autrice di canzoni per bambini, tale iniziativa le fece conquistare moltissimo successo. Tantissime sono le canzoni che hanno fatto guadagnare fama e popolarità a Rita Pavone, una delle più famose è Cuore, presente nell’album Non è facile avere 18 anni pubblicato nel 1964. Ricordiamo poi altri importanti e noti brani come Il ballo del mattone, Datemi un martello, Come te non c’è nessuno, La partita di pallone, Solo tu, Fortissimo e molte altre ancora.

Per ben quattro volte Rita Pavone ha partecipato al Festival di Sanremo, Nel 2020 è tornata sul famoso parco dell’Ariston dopo 48 anni dalla sua ultima partecipazione.

Per quanto riguarda la sua vita privata, come è stato già anticipato prima la cantante si innamorò del produttore discografico Ferruccio Merk Ricordi, meglio noto come Teddy Reno. I due affrontarono moltissime critiche e polemiche quando decisero di stare insieme. Per molto tempo la Rai censurò addirittura la cantante limitando le sue apparizioni in televisione. Rita e Teddy capirono subito che tra loro era vero amore, dalla loro bellissima storia d’amore sono nati due figli, Giorgio e Alessandro.

Rita Pavone continua ad essere ancora oggi un personaggio televisivo molto noto. Nel 2019 ha partecipato a Sanremo Young nei panni di giurata, l’abbiamo anche vista su Rai 2 al varietà Woodstock – Rita racconta.

La nota cantante ricoprirà il ruolo di giudice vip nella terza edizione di All Together Now, in onda su Canale 5 a partire da stasera.

Sara Fonte

