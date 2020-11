Andrea Zelletta ricorda il percorso a Uomini e Donne, svela poi i tronisti scartati al Grande Fratello Vip

Andrea Zelletta svela i nomi di alcuni tronisti scartati dal Grande Fratello Vip, ecco cosa ha raccontato il gieffino nella casa

Ad attirare l’attenzione del gossip e dei telespettatori nelle ultime ore Andrea Zelletta, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Ieri notte nella casa più spiata d’Italia il gieffino ha raccontato a Pierpaolo, Enock e Adua l’esperienza vissuta al Trono Classico di Uomini e Donne, programma che gli ha permesso di ottenere molta popolarità.

All’inizio non è stato facile per lui sbloccarsi, si emozionava molto davanti alle telecamere. Queste le sue parole: “Io le prime puntate non spiccicavo parola e me la facevo addosso. Non avevo mai salivazione, prendevo sempre delle mentine per l’alito. Il mio problema è a partire. Ricordo la prima puntata, ero vestito tutto elegante e camminavo goffo. Raga ero emozionatissimo, non ho detto una parola.”

Andrea Zelletta ha continuato dicendo: “Poi successe quella cosa che dissi a Natalia ‘non andare via, se vuoi puoi rimanere per me’. Lei aveva frequentato per un mese e mezzo Ivan. Tra me e lei era scattato tutto già in un’esterna. Avevo capito che mi piaceva sul serio.“

E ancora: “Lì tante persone vanno solo per le telecamere, ma spesso ti scopre la redazione. Io ad esempio sapevo bene le ragazze che erano interessate solo ad apparire. Facevo finta di nulla, ma sapevo. Io ho conosciuto Andrea e Arianna, Lorenzo…”

Andrea Zelletta ha poi svelato i nomi dei tronisti che non sono stati presi al Grande Fratello Vip. Riferendosi Lorenzo Riccardi ha detto: “Lui è una furia e mi ha scritto prima di entrare: “Bast**do auguri e complimenti, hanno preso te e me no”.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha aggiunto: “Strano, io non ero tra i favoriti per entrare, capito? Io sapevo di Lorenzo, che poteva esserci, ma anche di Giordano e Luigi, di loro sì. A parte loro, una bella persona che ho conosciuto e che ha fatto il programma è Nicolò Ferrari, davvero bravissimo”.

Zelletta ha poi chiesto a Pierpaolo Pretelli se gli piacerebbe partecipare a Uomini e Donne nei panni di tronista. Lui ha risposto: “Il corteggiatore non più, ma il tronista lo farei tranquillamente“.

Dopo i vari tira e molla con Elisabetta Gregoraci, la redazione di Uomini e Donne prenderà in considerazione la possibilità di offrire il trono al gieffino? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui