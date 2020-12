Chi è la nuova fidanzata di Gigi D’Alessio? La nuova fiamma del cantante è uguale ad Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio ha una nuova fidanzata, stando ai rumor la sua nuova fiamma somiglia in modo incredibile ad Anna Tatangelo

Ad attirare non poco l’attenzione del gossip negli ultimi giorni Gigi D’Alessio, sembra infatti che ci sia un nuovo amore nella sua vita.

Il cantante per dodici anni è stato legato sentimentalmente ad Anna Tatangelo, dalla loro bellissima e chiacchierata storia d’amore è nato anche un figlio. Le cose tra loro sembravano procedere a gonfie vele, nel 2018 hanno però deciso di mettere fine al loro matrimonio. I due avevano provato a riconciliarsi ma non ha funzionato.

Ad oggi non sono noti i motivi che hanno spinto i due a lasciarsi. In passato erano trapelate molte voci sulla loro rottura. C’era chi aveva fatto sapere che si erano lasciati perché la Tatangelo voleva convolare a nozze ma il cantante avrebbe detto di no. I diretti interessati non hanno però mai svelato i veri motivi della loro separazione.

Ad oggi sembra che Gigi D’Alessio abbia ritrovato l’amore. Stando ai rumors si tratta di una giovane ragazza, più piccola di lui di circa vent’anni. A quanto pare la nuova fiamma del cantante somiglia in modo incredibile ad Anna Tatangelo. Al momento la sua identità non è stata però ancora svelata. Probabilmente i due preferiscono al momento tenere la loro relazione lontana dal gossip e dai riflettori.

Chi è la nuova fiamma di Gigi D’Alessio? Questo al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui