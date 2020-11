Cotto e Mangiato, ricetta 5 novembre 2020: arrosto in salsina di limone

Ricetta gustosa oggi a Cotto e Mangiato. Tessa Gelisio ha preparato un arrosto in salsina di limone

La ricetta

Per preparare questo arrosto avrai bisogno di:

300 grammi di arrosto

1 limone

Vino Bianco

Aromi vari

Burro

Procedimento

Sciogliere una noce di burro nell’olio e accendere sotto la pentola. Grattugiare la buccia di un limone e aggiungere aglio ed erbe aromatiche. Poi calare dentro il pezzo di arrosto e sfumare con vino bianco. Lasciare cuocere per 30/35 minuti e allungare con acqua all’occorrenza. Quando sarà passata la mezz’ora, affetta l’arrosto ed impiatta.

Dopodiché in una pentola preparare un altro soggetto. Usa il succo di mezzo limone, filtra con un colino il sughetto e metti tutto insieme e gira di continuo finché non si addensa un po’. Versare un po’ sulla carne e metti il resto in una ciotolina.

