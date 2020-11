Chi è Gianmarco Valenza? Biografia, carriera e vita privata dell’ex tronista di Uomini e Donne

Ecco chi è Gianmarco Valenza, noto soprattutto per aver partecipato in passato a Uomini e Donne e Temptation Island

Gianmarco Valenza è un influencer e imprenditore alberghiero, divenuto noto anni fa grazie alla sua partecipazione a Tempttaion Island con l’allora fidanzata Aurora Betti. Ha poi partecipato al Trono Classico di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5.

Valenza è nato il 30 maggio 1991 a Latina, suo padre è l’ex pugile Franco Valenza. Sin da giovanissimo ha manifestato la sua passione per l’imprenditoria alberghiera, ha infatti frequentato per l’Istituto alberghiero. Dopo aver completato gli studi ha aperto un pub a Latina.

Giamnarco Valenza e l’ex fidanzata Aurora Betti decisero di mettere alla prova il loro amore a Temptation Island, la loro relazione però non è sopravvissuta al reality delle tentazioni a causa di un tradimento di lei. Grazie al reality divenne molto noto, intraprese il ruolo di opinionista social per Sky Sport. Lo abbiamo anche visto nei panni di web star ad Avanti un altro, programma condotto da Paolo Bonolis.

Nel 2015 è approdato a Uomini e Donne, dalla trasmissione uscì insieme a Laura Molini, la loro storia d’amore non durò però a lungo dopo il programma. Il ragazzo qualche anno fa ha deciso di trasferirsi a Milano, più volte è finito al centro del gossip per via di alcuni flirt che gli sono stati attribuiti. Tra questi quello con la figlia di Antonella Mosetti, Asia Nuccetelli.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sui social è possibile vedere che da tempo Gianmarco Valenza è legato sentimentalmente ad una ragazza milanese, si chiama Sandra Pandini.

Negli ultimi giorni l’ex tronista è finito al centro delle polemiche. Il motivo? Sui social ha criticato tutti coloro che seguono il Grande Fratello Vip. Un utente gli ha detto: “Non seguo il GF ma questo tweet scritto da uno che è passato da Uomini e Donne cozza un po’, perdonami”. Lui ha così risposto: “Si, cresciamo tutti. È successo amen. Oggi non lo rifarei per nessun motivo al mondo.“

Sembra quindi che Gianmarco Valenza si sia pentito di aver partecipato a Uomini e Donne. Eppure è anche grazie alla trasmissione se ha acquisito visibilità ed è diventato un influencer noto e seguito.

Sara Fonte

