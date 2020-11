Paranormal stagione 1 dal 5 Novembre su Netflix: anticipazione trama e cast

Paranormal, ecco la nuova attesa serie tv su Netflix, che andrà in onda dal 5 Novembre. Ma cosa aspettarsi da questa nuova avvincente trama? Lo scopriamo insieme

La Trama

La serie si concentra sulla vita di Refaat Ismail, un fisico cinico che non ha per nulla senso dell’umorismo. Refaat vive una vita fatta di dubbi e perplessità, che arriveranno addirittura a fargli dubitare delle basi scientifihce su cuiha basato la sua carriera e i suoi studi.

La storia si svolge nell’anno 1969, quando Refaat viene “scelto” dal destino per assistere a fenomeni paranormali. In compagnia della sua collega dell’università, Maggie, verrà catapultato in una realtà paranormale affinché possa fare di tutto per salvare i suoi cari da un pericolo imminente.

Il Cast

Ecco chi saranno personaggi e cast:

Ahmed Amin nel ruolo di Refaat Ismail

Reem Abd El Kader nel ruolo di Shiraz

Samma Ibrahim nel ruolo di Raeefa Ismail

Razane Jammal nel ruolo di Maggie Mckillop

Aya Samaha nel ruolo di Huwaida Abdel Moniem

Rushdi Al Shami nel ruolo di Reda Ismail

Adam Wahdan nel ruolo di Taha

