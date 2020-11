Chi è Fausto Pinna, il compagno di Iva Zanicchi? Età e curiosità

Ecco chi è Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi da oltre trent’anni, età e curiosità sul produttore discografico

Fausto Pinna è produttore musicale, noto soprattutto per essere il compagno di Iva Zanicchi.

Il compagno della famosa e stimata cantante è nato in Sardegna nel 1950, non sono molte le informazioni che si conosco su di lui, è sempre stato molto riservato. A rivelare qualcosa sul suo conto è stata la Zanicchi in alcune interviste. A detta sua è una persona molto solare e allegra. Ad oggi i due vivono insieme a Lesmo, in Brianza.

Iva Zanicchi e Fausto Pinna stanno insieme da trentaquattro anni, non sono mai convolati a nozze ma si considerano marito e moglie. I due si sono conosciuti nel 1986, hanno lavorato insieme alla realizzazione del singolo Solo Tu, brano dell’album Care Colleghe. In quel momento la cantante era ancora sposata con l’ex marito Tonino Ansoldi.

Dopo la fine del suo matrimonio con Tonino la Zanicchi ha iniziato una storia d’amore con Fausto, dopo più di trent’anni i due oggi sono ancora molto innamorati e felici.

Nei mesi scorsi i due hanno affrontato insieme un delicato momento a causa della malattia di Fausto Pinna. Il produttore musicale da mesi combatte infatti contro un tumore.

Di recente a Verissimo la Zanicchi ha svelato: “Durante il primo periodo di lockdown io e Fausto eravamo chiusi in casa e mi sono accorta che non stava bene. Sono riuscita a farlo ricoverare a Milano, convinta si trattasse di un problema al cuore, invece, si trattava di un tumore serio. All’inizio mi è crollato il mondo addosso, ma poi abbiamo iniziato a lottare. Credo che la fiducia e la voglia di vivere e sconfiggere ogni malattia sia importante e utile. Fausto è una iena e insieme non abbiamo mai perso il buonumore e la voglia di ridere”.

Nelle scorse ora Iva Zanicchi ha confermato di essere positiva al Coronavirus, lei stessa ha fatto sapere di essere chiusa in casa da tre giorni in isolamento.

Sara Fonte

