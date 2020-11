Cotto e Mangiato ricetta 6 Novembre: torta di mais

Ultima ricetta per Cotto e Mangiato della Settimana. Tessa propone una ricetta brasiliana, la torta di mais.

La ricetta

Per gli ingredienti avrai bisogno di:

300 grammi di mais

250 grammi di latte

2 cucchiai di zucchero

70 ml di olio di mais

200 grammi di farina di mais

1 bustina di lievito per dolci

Procedimento

In una ciotola unire tutti gli ingredienti aggiungendo per ultimo il lievito. Mixare tutto insieme, poi versare in un ruoto per ciambellone. Cuocere a 180 gradi per più di trenta minuti. Spolverare con zucchero a velo e servire.

