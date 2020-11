BioWare, annunciato un nuovo capitolo della saga di Mass Effect

Dopo l’annuncio di una rimasterizzazione della trilogia originale in arrivo l’anno prossimo, BioWare ha annunciato che un nuovissimo gioco della serie Mass Effect è attualmente in fase di sviluppo, nel corso di un comunicato a sorpresa per il giorno N7.

Non si sa molto sulla prossima puntata dell’opera di BioWare, ma lo studio sostiene che un team di veterani dell’azienda ci sta lavorando assiduamente. Non aspettatevi che il gioco esca a breve, dato che il direttore generale di BioWare, Casey Hudson, ha notato in un post sul blog che il gioco è in “fase iniziale” di sviluppo e lo studio non può condividere ulteriori dettagli in questo momento.

Con l’annuncio di Mass Effect: Legendary Edition e un nuovo gioco confermato in sviluppo, questa è una bella vittoria per i fan della serie. Molti si sono chiesti cosa sarebbe successo dopo la scarsa accoglienza riservata al titolo più recente, Mass Effect: Andromeda, che non è riuscito ad accaparrarsi l’affetto di tutti i fan di lunga data.

