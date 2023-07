Hotel Portofino, quante puntate sono? Quante stagioni? Trama, cast e curiosità

Hotel Portofino è il titolo di una nuove serie firmata Rai trasmessa di preciso su Rai 1. La prima puntata andrà in onda nel corso delle prossime ore ma esattamente, quante sono le puntate previste e quante le stagioni? Di cosa parla la serie tv in questione? Qui di seguito sarà possibile trovare molteplici informazioni.

Hotel Portofino, la trama della serie televisiva

La serie televisiva intitolata ‘Hotel Portofino’ è ambientata nello specifico nel 1926 e si concentra in modo particolare su Bella Ainsworth ovvero la figlia di un magnate industriale britannico. La donna decide di trasferirsi sulla riviera ligure con l’unico obiettivo di fondare un hotel in stile british, e di preciso l’Hotel Portofino. Una struttura molto accogliente e ricercata all’interno della quale sono soliti fare accesso diversi nobili italiani ed inglesi ma anche viaggiatori internazionali. Ma l’obiettivo della donna è anche quello di provare a lasciarsi alle spalle un periodo di eccessiva sofferenza legata a livello storico agli anni della Grande Guerra.

Insieme a lei ci sono il marito Cecil, la figlia Alice rimasta vedova in seguito alla morte del marito in guerra e poi ancora il figlio Lucian ancora particolarmente scosso dalla Grande Guerra. Bella farà tutto il possibile per garantire alla famiglia un futuro fatto di benessere e di indipendenza economica, ma molto presto si renderà conto di essere ostacolata proprio dal marito Cecil ovvero un nobile inglese decaduto che per i suoi affari poco puliti cercherà di fare il possibile per poter sfruttare sia l’albergo sia, in generale, tutte le attività della moglie. Ma non solo, la donna dovrà anche fare i conti con una grande minaccia politica ovvero il Partito Fascista di Mussolini presente al governo che sta trasformando il paese in una vera e propria dittatura.

Il marito Cecil non è l’unico che cercherà di ostacolare il lavoro di Bella. Anche il vicesindaco di Portofino Vincenzo Danioni, convinto fascista, farà il possibile per ostacolare la ragazza e di conseguenza rovinare quella che è l’immagine dell’Hotel Portofino. E per farlo non avrà timore di utilizzare qualsiasi mezzo. Hotel Portofino è quindi il luogo all’interno del quale si intrecciano le storie del personale e di quelli che sono i suoi ospiti.

Curiosità sulla serie televisiva Hotel Portofino

Quante sono le puntate che caratterizzano la serie televisiva ‘Hotel Portofino?’. A tale domanda è possibile rispondere affermando che la serie è suddivisa in sei puntate trasmesse su Rai 1 in tre diverse serate. Durante ogni puntata quindi verranno trasmessi due episodi che consentiranno al pubblico di appassionarsi alla narrazione e lasciarsi coinvolgere dai personaggi e dai loro intrighi. Molto importante è inoltre precisare che le stagioni che caratterizzano ‘Hotel Portofino’ sono due.

Quello che molti non sanno è che la serie, ideata da Matt Baker, è basata sull’omonimo romanzo che porta la firma di J.P 0’Connell. Diversi gli attori di grande fama internazionale presenti, tra questi Natasha McElhone che interpreta la protagonista Bella. Poi ancora Mark Umbers che interpreta l’affascinante ma pericoloso marito della donna. E alcuni interpreti italiani tra cui Daniele Pecci, Lorenzo Richelmy, Rocco Fasano.

Le riprese si sono svolte nella bellissima riviera ligure. Per quanto riguarda invece le riprese degli interni queste si sono svolte in tre bellissime città croate ovvero Rovigno, Fiume e Laurana. Proprio presso quest’ultima località è presente una grande villa utilizzata nel corso delle riprese per ricreare la location principale della serie televisiva ovvero l’hotel.