Barbie Dreamhouse Challenge, dove è girato? Chi presenta il programma?

Da ormai diverse settimane è scoppiata una vera e propria Barbie mania che a grande velocità si è diffusa in tutto il mondo. E proprio in occasione dell’uscita del film nelle sale cinematografiche ecco che i canali Real Time e HGTV hanno scelto di trasmettere un nuovo reality intitolato ‘Barbie Dreamhouse Challenge’. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Chi presenta e dove è girato? Qui di seguito sarà possibile trovare le risposte a tali domande.

Barbie Dreamhouse Challenge, chi presenta e dove è girato

Il film Barbie diretto da Greta Gerwig ed interpretato da Ryan Gosling e Margot Robbie è arrivato nelle sale cinematografiche da qualche giorno. E proprio in occasione dell’uscita di tale film ecco che proprio Real Time e HGTV hanno colto l’occasione per lanciare un reality intitolato ‘Barbie Dreamhouse Challenge’. A condurre è Ashley Graham particolarmente nota al pubblico per essere oltre che una designer ed imprenditrice anche una ‘modella curvy’.

Il format è nato con uno specifico obiettivo ovvero quello di trasformare una normale abitazione presente in California nella casa dei sogni di Barbie. A prendere parte al reality sono otto coppie di designer che avranno il compito di riprodurre la casa dei sogni di Barbie a grandezza naturale. Il loro lavoro verrà settimanalmente giudicato da una giuria composta esattamente dall’interior designer Tiffany Brooks e dal designer Jonathan Adler. Questi a loro volta puntata dopo puntata hanno la possibilità di contare sul supporto di una ‘celebrity guest’.

Le indiscrezioni sul programma

Proprio nel corso del primo appuntamento la Graham e i concorrenti saranno impegnati nel visitare il quartier generale Mattel. Questo però altro non sarà che l’inizio di una particolare esplorazione dove a dominare è il colore rosa.

Ogni puntata è diversa dall’altra, e nello specifico nel corso di ogni diversa puntata lo staff si concentrerà su un particolare tema legato proprio alla storia della celebre bambina. Ogni coppia di designer sarà invitata a realizzare un progetto ispirato alla casa. E che può comprendere una phone booth oppure un acquario / scrivania oppure ancora una pista da ballo illuminata. Alla fine della competizione ecco che il team giudicato vincente provvederà ad effettuare una donazione all’ente Save The Children.