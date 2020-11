Chi è Silvia Di Stefano, la figlia putativa di Stefano D’Orazio?

Ecco chi è Silvia Di Stefano, la figlia acquisita del noto batterista dei Pooh Stefano D’Orazio

Silvia Di Stefano è la figlia della cantante Lena Biolcati, compagna storica di Stefano D’Orazio. Il noto batterista dei Pooh, scomparso nelle ultime ore, l’ha cresciuta considerandola sua figlia, nonostante non fosse lui il vero padre.

La figlia acquisita di Stefano D’Orazio ha 34 anni ed è nata a Trecate, in provincia di Novara. Non sono molte le informazioni su di lei, sappiamo però che ha frequentato a Roma la scuola Ribalte. Dopo il diploma si è fatta spazio nel mondo della musica, intraprendendo la stessa strada della madre e di colui che considerava suo padre.

Silvia Di Stefano ha fatto il suo debutto quando era molto giovane, nel 2002 ha infatti recitato nel musical Pinocchio, della Compagnia della Rancia. Tiburno.tv. fa sapere che la donna parlando della sua passione per i musical aveva dichiarato: “Il grande fuoco che ho dentro, quello per cui non riesco mai a fare a meno di un palco, è la chiave per emozionare nella grande arte chiamata musical”. Aveva poi aggiunto: “Sono cresciuta a pane e musica tra le note dei Pooh”.

La nota artista sta soffrendo molto per la morte di Stefano D’Orazio, l’ha sempre considerato suo padre. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto e molto dolore nel suo cuore.

