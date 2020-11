Chi era Stefano D’Orazio? I Pooh, i musical, ma non solo

Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh, scomparso venerdì 6 novembre: età, biografia e curiosità

Venerdì 6 novembre, è scomparso all’età di 72 anni Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh. Stando agli ultimi aggiornamenti, l’artista era malato da tempo e aveva contratto il Covid-19.

Biografia, esordi e ingresso nei Pooh

Nato a Roma nel 12 settembre 1948, Stefano D’Orazio inizio’ a intrapredere la carriera musicale ai tempi del liceo, suonando con i The Kings, che poi divennero The Sunshines.

L’artista esordì esibendosi in diversi locali della periferia romana e aprì due “cantine club”, nelle quali si esibirono diverse band inglesi venute nella capitale per il Piper. In quegli anni, divento’ turnista alla RCA. L’8 settembre 1971 approdò nei Pooh, dopo l’uscita di Valerio Negrini. In quegli anni, Stefano celebrò numerosi successi della band, lavorando come percussionista, cantante e autore di testi. I suoi brani più famosi sono Che ne fai di te, Buona Fortuna, Lascia che sia, Se c’è un posto del tuo cuore, Brava la vita, E arrivi tu.

Il 30 settembre 2009 decise di lasciare i Pooh, dopo un tour di trentotto date terminatosi a Milano, salvo per poi rientrare in occasione dei suoi cinquant’anni.

L’artista ha inoltre pubblicato album da solista, tra cui

Aladin – Il musical (CD) (SDO Records, SDO 10.01) (2010)

Mamma Mia – Il musical (CD) (SDO) (2011)

W Zorro – Il musical (CD) (Edizioni SDO / Babilonia, Medina 001-12) (2012)

Cercasi Cenerentola – Il musical (CD) (SDO MUSIC) (2014)

Vita privata

Stefano D’Orazio ebbe relazioni con diverse donne, ma quelle più durature furono con Lorena Biolcati, detta Lena e l’ex annunciatrice televisiva Emanuela Folliero.

Nel 2017 si sposò con rito civile, con la compagna Tiziana Giardoni, sua convivente già dal 2007. L’artista non aveva figli, ma nonostante ciò si riteneva “padre acquisto” di Silvia Di Stefano, figlia dell’ex compagna Lena.

