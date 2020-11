Anticipazioni Daydreamer, domenica 8 novembre 2020: Huma svela ai figli la vera ragione del divorzio con Aziz

Le anticipazioni di “Daydreamer-Le ali del sogno” di domenica 8 novembre 2020.

Enzo Fabbri ha bruciato la campagna pubblicitaria del nuovo profumo di Can e poi lo ha invitato alla presentazione. Intanto, McKinnon è arrabbiatissimo con Can.

In agenzia, sono tutti sconvolti per via del licenziamento di Deren. Sanem tenta di calmare Can e farlo ragionare, ma il fotografo è stanco di sentire bugie da tutti. Sanem, a quel punto, decide di non dire a Can la verità sulla sua scarcerazione.

Dopo una telefonata di Emre, l’umore di Can peggiora ulteriormente. Il ragazzo, infatti, gli dice che la madre Huma vorrebbe vederli per parlare con loro. Nonostante non ne abbia alcuna voglia, Can accetta di parlare con sua madre. La donna svela ai figli la vera ragione del divorzio con Aziz, delle sue seconde nozze e del successivo trasferimento all’estero.

Leyla viene a sapere che Emre e Aylin non sono mai tornati insieme: si trattava di Aylin il cui fine era quello di tenerla lontana da Emre.

Maria Rita Gagliardi

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui