Chi è Ada Alberti, la moglie del noto comico Franco Oppini?

Ecco chi è Ada Alberti, età, carriera e vita privata della moglie di Franco Oppini

Ada Alberti è nota soprattutto per essere la moglie di Franco Oppini, da qualche anno è anche un volto di Pomeriggio Cinque nei panni di astrologa, svela l’oroscopo ogni venerdì nella famosa ed amata trasmissione di Barbara d’Urso.

La Alberti è nata in Sicilia nel 1962, prima di ricoprire i panni di astrologa a Pomeriggio 5 ha lavorato in diverse televisioni locali della Sicilia.

Ada Alberti ha iniziato ad appassionarsi all’astrologia quando suo padre le regalò un libro sull’astrologia. L’uomo le consigliò di seguire la sua strada, anche lui si occupa infatti di oroscopi.

La Alberti ha fatto in suo debutto in televisione nel 1996 in Tappeto volante, insieme a Luciano Rispoli, Rita Forte e Roberta Capua. È poi approdata a Verissimo, Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque. La moglie di Franco Oppini è stata anche una giornalista per Astrolei, Star, Vero e Vero Tv.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la Alberti è convolata a nozze con il noto comico Franco Oppini nel 2003. Da tempo i due vivono insieme a Roma.

Sara Fonte

