Chi è Chiara Piotto? Età, carriera e vita privata della giornalista di SkyTg24

Ecco chi è Chiara Piotto, giovane volto di SkyTg24, biografia, carriera e vita privata della giovane giornalista

Chiara Piotto è tra i volti più giovani di SkyTg24, la nota e talentuosa giornalista fa parte della squadra dal 2018.

La giovane giornalista è nata il 12 aprile 1993 a La Spezia. Ha studiato all’Università di Pisa, dove si è laureata alla facoltà di Lettere moderne comparate. Dopo la laurea ha frequentato la Scuola di Giornalismo Walter Tobagi a Milano dal 2014 al 2017.

Mentre studiava Chiara Piotto ha lavorato per diversi giornali locali, ha collaborato all’Huffington Post. Ha lavorato su Rai2, per il programma Nemo, per poi approdare a Sky. All’inizio la giornalista si occupava degli approfondimenti, nell’agosto del 2018 è diventata una conduttrice del Tg Sky.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la giovane e nota giornalista è sempre stata molto riservata. Non si sa se al momento sia impegnata sentimentalmente o se sia single. Sul suo profilo Instagram si mostra spesso insieme ad un collega di nome Flavio, i due potrebbero essere fidanzati ma la loro presunta relazione non è mai stata confermata.

Sara Fonte

