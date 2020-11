Chi è Domiziana Giovinazzo? Età, carriera e vita privata dell’attrice di Un medico in famiglia

Ecco chi è Domiziana Giovinazzo, giovane attrice divenuta nota in passato grazie alla fiction Un medico in famiglia

Domiziana Giovinazzo è una giovane attrice, divenuta nota anni fa per aver interpretato il ruolo di Elena Martini nella nota ed amata fiction Rai Un medico in famiglia.

L’attrice è nata il 4 gennaio 2000 a Roma, è approdata nel mondo dello spettacolo quando era solo una bambina recitando in alcuni film insieme alla sorella Aurora e prendendo parte ad alcune pubblicità. All’età di 7 anni ha recitato nella fiction Un medico in famiglia, l’abbiamo anche vista in televisione nella fiction L’Onore e il Rispetto.

Crescendo Domiziana Giovinazzo si è allontanata dal mondo dello spettacolo, si è presa una pausa per dedicarsi allo studio.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice è sempre stata molto riservata, non sono infatti molte le informazioni che si conoscono su di lei. Sappiamo che la giovane 20enne è legata sentimentalmente a Riccardo Alemanni. Tra pochi mesi i due diventeranno genitori per la prima volta.

Domiziana Giovinazzo è incinta, a rivelare la bellissima novità è stata lei stessa pochi giorni fa sul suo profilo Instagram. L’attrice ha mostrato il pancione ai fan. In molti le hanno fatto notare che è molto giovane, lei ci ha tenuto però a far sapere che nonostante la sua età non vede l’ora di diventare mamma, la gravidanza è stata infatti voluta.

Sara Fonte

