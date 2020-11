Chiara Biasi avrebbe fatto una rivelazione sul rapporto tra Zorzi e Salemi: “Lui la odia e sta fingendo”

L’influencer Chiara Biasi avrebbe sganciato una bomba sul GF Vip 5, in particolare sull’amicizia tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi

Nella mattina di domenica 8 novembre, Chiara Biasi ha pubblicato alcune Instagram Stories piuttosto scottanti. All’interno di queste storie, la blogger e influencer avrebbe fatto trapelare qualche dettaglio sul rapporto su due influencer, attualmente nella casa del GF Vip 5. Si tratterebbe di Tommaso Zorzi e Giulia Salemi.

“Avevano litigato e lui mi aveva detto che la odiava” ha pronunciato la Biasi all’interno del video, parlando di Zorzi e Salemi. La blogger classe 1990 ha poi aggiunto: “E quindi sta fingendo”. Insomma, stando alle parole della Biasi, pare che Zorzi stia facendo finta di essere amico con la Salemi solo per il reality show di Canale 5.

A rivelare altri particolari sul rapporto tra due, è stata la pagina Very Inutil People. La pagina in questione ha replicato a Nonsolo.Tv, scrivendo nelle sue storie che Tommaso avrebbe cancellato dalle sue amicizie la bella italo-persiana, poiché non le aveva fatto pubblicità al suo libro.

Sarà stato davvero così? Secondo il settimanale Chi, Tommaso e Giulia sono davvero amici e che sarebbero un po’ allontanati per un motivo simile: “La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il fatto che Giulia si è “dimenticata” di fare gli auguri all’amico per il suo primo romanzo”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui