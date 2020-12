Cotto e Mangiato ricetta 7 dicembre 2020: cappelletti alla zucca in brodo di zucca

Questa settimana festosa inizia con una ricetta davvero semplice da fare a casa. Tessa ci delizia con la chef Chiara Pavan preparando i cappelletti alla zucca in brodo di zucca

La ricetta

Gli ingredienti della ricetta sono:

250 grammi di farina

Olio

Sale

2 uova

2 rossi d’uovo

Zucca con buccia e semi

Menta

Cicoria

Procedimento

Inizia con il preparare limpasto a base di uova farina olio e sale. Impastare poi mettere a riposare un’ora il panetto. Intanto prendere una zucca sbucciarla e privarla dei semi. Buccia e semi vanno messi in una teglia in forno a 180 gradi, idem la polpa, ma in una teglia a parte. Quando la buccia sarà croccata, metterla ad infusione in una pentola con acqua e menta. Lasciar Cuocere per una mezz’ora poi filtrare il brodo. Intanto stendere la pasta ottenere dei dischi e mettere al centro la zucca precedentemente mixata con olio. Chiudere i cappelletti e cuocere nel brodo. Impiattare guarnendo con semi di zucca tostati, menta e cicoria.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui