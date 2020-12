Fortnite, in arrivo il crossover del film Predator

I cacciatori sono l’attrazione principale di Fortnite Capitolo 2, Stagione 5.

La storia della stagione “Zero Point” di Fortnite fa seguito alla Stagione 4, a tema Marvel Comics, radunando personaggi provenienti da diversi universi attraverso una spaccatura creata dall’invasione di Galactus, tra cui icone della cultura pop come Din Djarin (Mando) della serie Disney+ The Mandalorian e Kratos di God of War dei Santa Monica Studio.

I fan del popolare titolo battle royale hanno ipotizzato altri personaggi che potrebbero apparire come skin adatte al tema, come Samus Aran della serie Metroid. Tuttavia, le fughe di notizie hanno suggerito l’arrivo su Fortnite di contendenti più seri come Master Chief di Halo nel prossimo futuro, e i fan hanno anche notato indizi intorno alla mappa di gioco e al materiale promozionale di Epic Games che indica l’iconico cacciatore di alieni Predator.

Il canale YouTube Top5Gaming, che ha più di 4,5 milioni di iscritti al momento, ha pubblicato su Twitter le foto delle prove di un prossimo crossover del franchise Predator. Per esempio, tra le tracce ritrovate dal canale YouTube c’è un camion che funge da generatore simile al film del 1987, e un simbolo trovato all’interno della roccaforte assomiglia al simbolo visto quando il Predator si aggancia a un bersaglio.

Ma non sono tutte le prove. Un thread di Reddit del 3 dicembre postato nel subreddit r/FortNiteBR dall’utente DetectiveDomino suggerisce che un effetto sonoro nella roccaforte assomigli al rumore fatto dal Predatori. C’è anche un log audio postato sull’account Twitter di Fortnite il 1 dicembre, chiamato “Reality Log 1987” dal personaggio Agent Jones come chiara allusione al film. Nel log, Jones commenta che ogni giungla è piena di “strani predatori”, e poi si ferma a sentire un ruggito lontano.

Finora i riferimenti al Predator sono stati inclusi solo come Easter Egg, quindi non si sa quando Epic Games rivelerà ulteriori informazioni sul crossover e su cosa comporterà.

Nel frattempo, la Stagione 5 aggiunge una serie di nuove sfide che i giocatori dovranno completare per potersi muovere attraverso l’ultimo Battle Pass, che include l’armatura Beskar di Mando.

Fortnite è free-to-play per PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series X.

