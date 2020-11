GF Vip, Dayane perplessa su Oppini: “Sicuro che non ti piacciono gli uomini?”

Dayane Mello ha messo in dubbio l’eterosessualità di Francesco Oppini e nella casa del GF Vip finisce in lite

Questa notte, Dayane Mello ha fatto scoppiare il caos al GF Vip 5. La modella brasiliana ha notato che Francesco Oppini è piuttosto affiatato con il suo compagno d’avventura Tommaso Zorzi, tanto da essere perplessa sulla sua eterosessualità. La Mello ha inoltre sostenuto che Francesco potrebbe avere dei dubbi sul suo orientamento sessuale una volta uscito dalla casa.

“Sei sicuro che non ti piacciono gli uomini? Se non è così, dimmelo” ha chiesto Dayane a Oppini. A quel punto, la modella ha tentato di spronare il ragazzo classe 1982, dicendo: “Se dici che vuoi limonare Tommaso, non ti reprimere”. Il tentativo però non ha funzionato e tra i due è finita in lite. “Assumiti le responsabilità di quello che dici. Hai detto cose pesanti. Hai detto che sono confuso sul mio orientamento” ha tuonato Oppini a Dayane. Il figlio di Alba Parietti ha poi spiegato che ama soltanto scherzare e che ha baciato Tommaso Zorzi senza malizia.

Più tardi, è intervenuto Zorzi che ha detto a Oppini, difendendo Dayane: “Scherzi? Ma quali responsabilità si deve assumere? Non vedo il suo discorso così esagerato o cattivo da arrabbiarsi”. Oppini ha poi replicato: “Mica mi arrabbio se qualcuno mi dice che sono gay. Però alla quinta volta che lo dici hai rotto”. Il venditore di auto ha tirato in ballo il bacio tra Dayane e Adua Del Vesco: “Mi spiace che loro tra donne lo fanno e passa che può essere amicizia e se noi lo facciamo, allora io forse non sono etero”.

