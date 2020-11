Chi è Alberto Genovese? Età e carriera del fondatore di Facile.it fermato per violenza sessuale

Ecco chi è Alberto Genovese, il noto imprenditore è stato fermato con l’accusa di violenza sessuale

Alberto Genovese è un noto imprenditore di successo, è co-fondatore di Facile.it e Prima Assicurazioni, fino ad oggi nel mondo delle start up è sempre stato un punto di riferimento per i giovani.

Genovese ha 43 anni ed è nato a Napoli, si è però traferito a Milano per studiare all’Università Bocconi, dove si è laureato alla Facoltà di Economia e commercio.

Dopo la laurea ha iniziato a lavorare nella società McKinsey, ha lavorato poi a Bain e nel 2015 è approdato in eBay. Il maggiore successo lo ha però ottenuto con la fondazione di Facile.it, portale che consente di comparare i prezzi di diverse compagnie assicurative.

Alberto Genovese ha deciso di vendere Facile.it al fondo di private equity Oakley Capital per 100 milioni nel 2014. Nello stesso anno, insieme ad un socio, ha fondato Prima Assicurazioni, agenzia digitale specializzata in polizze Rc auto, furgoni e moto.

Qualche anno dopo, nel 2019, il noto imprenditore ha fondato una piattaforma specializzata in compravendita di moto e auto, si chiama brumbrum.it. Dopo aver venduto Facile.it Genovese continua a fare parte del board, non ha però nessun ruolo operativo. Oggi è il presidente di Prima Assicurazione, di Brumbrum spa, di Abiby, Mirta e Zappyrent.

Alberto Genovese è finito nella bufera poche settimane fa. Una ragazza da poco maggiorenne lo ha infatti accusato di averla drogata e violentata a casa sua. A detta della giovane ragazza si trovava a casa dell’imprenditore perché l’aveva invitata ad una festa alla quale erano presenti altre persone. In seguito alle accuse della ragazza, sono scattate le indagini nei confronti dell’imprenditore.

Una telefonata è giunta agli inquirenti nei giorni scorsi in cui l’imprenditore diceva alla madre di voler partire per Amsterdam e poi per il Sudamerica. In seguito a queste informazioni nei confronti di Alberto Genovese è stato disposto il fermo lo scorso 6 novembre. Si trova al carcere di San Vittore in attesa dell’interrogatorio.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui