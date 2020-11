Coronavirus, Iva Zanicchi ricoverata: “Ho la polmonite bilaterale, ma ce la farò”

Alla fine per Iva Zanicchi si è reso necessario il ricovero in ospedale. Lo racconta la stessa cantante e conduttrice in un video girato proprio nella sua stanza dell’ospedale di Vimercate, dove si trova ricoverata. Il filmato è stato pubblicato sulla sua pagina Instagram.

Qualche giorno fa era stata sempre Iva Zanicchi ad annunciare di aver contratto il coronavirus. Il peggioramento delle sue condizioni ha portato al ricovero ospedaliero.

Nel video, la Zanicchi – che compirà 81 anni il prossimo 18 gennaio – appare un pò debilitata, con il respiro affannato, ma sempre con quello spirito combattivo che l’ha sempre contraddistinta.

“Ho la polmonite bilaterale – le parole della celebre conduttrice di Ok il prezzo è giusto – Tutti mi dicono che ce la farò, io so che ce la farò. Oggi c’è una bellissima giornata fuori. Mi raccomando fate attenzione”.

Nel finale del video, la Zanicchi mostra anche alcuni infermieri che la stanno curando, elogiando il personale sanitario dell’ospedale. Una delle infermiere ricorda alla conduttrice i tempi di Ok il prezzo è giusto: “Con mia nonna era un appuntamento fisso”.

“Ora vi pubblico su Instagram, vedrete che successo che avremo!”, il commento finale di Iva Zanicchi. In effetti è così, dato che il video ha già ottenuto 77.000 “mi piace”.

