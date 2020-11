Uomini e Donne, oggi: Nicola chiude con Veronica e balla con Gemma, Davide attacca Gianluca

Uomini e Donne torna oggi con una nuova puntata ricca di colpi di scena, ecco cosa succederà

Al via una nuova settimana di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5, tra i protagonisti della puntata Nicola Vivarelli.

Si parte da Daniela, oggi in studio si presenta un nuovo uomo interessato a conoscerla, lei accetta di iniziare un percorso di conoscenza con lui. Anche Costantino accetta di intraprendere una nuova conoscenza con una dama arrivata in studio per lui. Una coppia deciderà di lasciare il programma, si tratta di Alessio e Sara.

Si passa poi a Nicola Vivarelli, il giovane e affascinante cavaliere dopo la fine della sua frequentazione con Gemma Galgani ha iniziato a conoscere Veronica. Oggi deciderà però di mettere fine alla loro frequentazione perché la dama non si è presentata alla cena che lui aveva organizzato per loro. La dama non è andata a cena con Vivarelli perché le aveva dato fastidio che fosse uscito con Angelica. Nicola metterà quindi un punto alla loro frequentazione e deciderà di ballare con Gemma in studio.

Al centro dello studio dovremmo vedere poi Gianluca De Matteis, il tronista è uscito con Dalila. In studio scoppierà uno scontro tra i due tronisti, Davide Donadei lo accuserà del fatto che imita il suo comportamento. Il tronista ha infatti notato che De Matteis ha baciato le sue corteggiatrici quando ha visto lui farlo.

A Donadei ha dato anche fastidio che Gianluca sia andato a parlare con Beatrice e l’ha invitata a ballare durante la scorsa puntata. Al tronista chiederà come mai non abbia parlato con lei davanti a tutti.

Sara Fonte

