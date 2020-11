Cotto e Mangiato ricetta 10 novembre 2020: tomini con noci e miele

Oggi a Cotto e Mangiato Tessa ha preparato i tomini con noci e miele. Vediamo come fare questa semplice e gustosa ricetta.

La ricetta

Per gli ingredienti avrai bisogno di:

2 tomini

Noci tritate

Miele

Rosmarino

Procedimento

Adagiare i tomini in una teglia con carta forno abbondante. Incidere dei tagli sui due pezzi di formaggio poi versare rosmarino e miele. Sulla superficie dei tomini adagiare le noci tritate e mettere in forno. Cuocere a 180 gradi per circa otto minuti, massimo 10.

