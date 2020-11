Patrizia De Blanck viola il regolamento al Grande Fartello Vip: la confessione della Contessa

Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip confessa di aver violato le regole del reality, ecco cosa ha detto nella notte

Ad attirare ancora una volta l’attenzione del gossip e dei telespettatori Patrizia De Blanck, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Ieri sera è andata in onda la sedicesima puntata del reality, la Contessa sembra aver violato il regomento del gioco. Cosa ha combinato nella casa più spiata d’Italia?

Durante il momento delle nomination, la gieffina ha deciso di votare Stefania Orlando. Ad Alfonso Signorini ha spiegato: “Io voto Stefania per una semplice cosa. L’altra volta abbiamo discusso, è stata un po’ maliziosa nei miei riguardi. Allora visto che stasera l’hanno nominata tutti la nomino pure io. Tanto uno in più o uno in meno non cambia molto“.

Ma lei come faceva a sapere che anche gli altri avrebbero votato Stefania? Antonella Elia pensa che si siano messi d’accordo per votare la Orlando. Al conduttore ha infatti detto: “Alfonso, c’è qualcosa che non va. Si sono messe d’accordo. Perché Patrizia De Blanck ha detto che nominava Stefania perché l’hanno fatto anche le altre. Lei come faceva a sapere chi avrebbero nominato le altre concorrenti? Ha proprio detto che ha fatto il suo nome perché un voto in più o in meno non cambiava niente”.

Le cose però sono andate in modo diverso, Patrizia De Blanck sembra aver violato davvero le regole. Dopo la puntata a Stefania ha infatti rivelato: “Io volevo nominare Rosalinda. Però ho visto che avevi già 1,2,3 4 voti tutti a te. Però te l’ho chiesto prima di farlo. Hai visto che avevo 2 cartoncini? Ce l’avevo sotto e li ho tenuti“.

La Contessa ha quindi detto a Stefania che l’ha nominata solo quando ha visto che sarebbe comunque andata in nomination. Ha ammesso di aver tenuto due cartoncini fino alla fine e questo non è permesso dal regomento del gioco.

Patrizia De Blanck subirà un provvedimento disciplinare dalla produzione del Grande Fratello Vip? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte

