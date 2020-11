Chi è Samuele Bersani? Età, carriera e vita privata del cantautore

Ecco chi è Samuele Bersani, cantautore divenuto famoso molti anni fa grazie a Lucio Dalla

Samuele Bersani è un famoso cantautore molto amato e apprezzato, ha ricevuto molti riconoscimenti nel corso della sua lunga e stimata carriera.

Bersani è nato l’1 ottobre 1970 a Cattolica, in provincia di Rimini. Ha manifestato la sua incredibile passione per la musica sin da quando era molto giovane. Dopo essersi trasferito a Bologna a notarlo fu Lucio Dalla, nel 1991 gli fece aprire le date del suo Cambio Tour per farlo conoscere al pubblico.

Nel 1992 ha pubblicato il suo primo album intitolato C’hanno preso tutto, con il quale ha conquistato un notevole successo. A rendere più noto fu però il suo secondo album, Freak, pubblicato nel 1994.

Tre anni dopo è uscito il suo terzo album, grazie al brano Giudizi universali, conquista il Premio Lunezia per il miglior testo letterario.

Samuele Bersani ha partecipato per la prima volta al Festival di Venezia nel 2000 con il bano Replay, si aggiudica però il quinto posto e il Premio della critica Mia Martini.

Per anni è rimasto lontano dai riflettori, nel 2012 però il cantautore è tornato sul famoso palco dell’Ariston con la canzone Un pallone. Vinse di nuovo il Premio della critica Mia Martini. L’anno successivo ha pubblicato il suo nuovo album Nuvola numero nove.

Lontano dalla musica per anni, Samule Bersani di recente è tornato a far parlare di sé pubblicando un nuovo album intitolato Cinema Bersani.

Per quanto riguarda invece la sua vita privata, il cantautore è sempre stato molto riservato, non sono infatti molte le informazioni che si conoscono su di lui. Sappiamo che nel 2013 ha iniziato una storia d’amore con una donna di nome Desirée, i due sembravano molto innamorati. Ad oggi non si sa se i due stiano ancora insieme, se Bersani sia impegnato sentimentalmente o se sia single.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui