Cotto e Mangiato ricetta 11 novembre 2020: cotoletta di sogliola con coste di bietole

Ospite per la prima volta in tv Chiara Favan, Tessa l’ha presentata con tutti gli elogi meritati. E la Chef stellata ci prepara una cotoletta sogliola e coste di bietole.

La ricetta

Per preparare questa ricetta abbiamo bisogno di:

Sogliola

Bietole

Olio

Uova

Miele

Sedano

Succo di uva acerba fermentato

Pane smollicato

Procedimento

Ricavare le coste delle bietole e tagliarle in modo tale da poterci adagiare sopra i filetti di spigole. Con le foglie di bietole da un lato faremo una mixata con l’aggiunta foglie di sedano, dall’altro taglieremo a listarelle per l’insalata aggiungendo sedano, miele e succo di uva. A questo punto, mettere le sogliole nelle coste passare nella farina nell’uovo e nelle molliche di pane e friggere. Adagiare in un piatto con dei fiocchi di crema di bietole e con accanto l’insalata di bietole e sedano.

