Il sole a mezzanotte – Midnight Sun: trama e curiosità sul film sentimentale del 2018

Il sole a mezzanotte – Midnight Sun andrà in onda stasera, alle ore 21.20, in prima visione e in prima serata su Rai Due. Ecco di cosa parla la pellicola del 2018.

Il sole a mezzanotte – Midnight Sun: trama, trailer, cast e curiosità

Il sole a mezzanotte – Midnight Sun è diretto da Scott Peer per Eagle Pictures. La produzione è statunitense e il film è di 91 minuti. La pellicola sentimentale ha tra gli attori Bella Thorne e Patrick Schwarzenegger.

La pellicola trae ispirazione da un film giapponese, Song to the Sun, (titolo originale come Taiyo no Uta), ovvero Canzone al sole.

Katie Prince, interpretata da Bella Thorne, a causa di una malattia non può stare alla luce del sole. Infatti, i raggi solari rischiano di ucciderla e ogni anno la malattia degenera, costringendola al buio in casa.

L’unico modo per cercare di vivere una vita normale per la 17enne è suonare alla stazione ferroviaria durante la notte. Questo permetterà a Charlie, interpretato da Patrick Schwarzenegger, di ritrovarla.

Infatti, fin da bambino, il ragazzo la scrutava dalla finestra.

Il cast è composto da:

Bella Thorne: Katie Price.

Patrick Schwarzenegger: Charlie Reed.

Rob Riggle: Jack Price.

Quinn Shephard: Morgan.

Ken Tremblett: Mark.

Nicholas Coombe: Garver.

Tiera Skovbye: Zoe Carmichael.

Paul McGillion: Blake Jones.

Suleka Mathew: Paula Fleming.

Jennifer Griffin: Barb.

Alex Pangburn: Wes.

Austin Obiajunwa: Owen.

Il film è stato girato a Vancouver. Il regista è anche uno scrittore e aveva collaborato anche alla pellicola Step Un Revolution. La malattia di Katie esiste davvero e in Italia sono 3 persone ad averla.

Si chiama Xeroderma Pigmentoso. In pratica, la luce del sole, per un’alterazione del DNA, genera, invece di una proteina utile, una proteina dannosa. Questo costringe le persone affette dalla malattia a stare al buio.

