Patrick Ray Pugliese contro Antonella Elia: “Può condizionare il televoto”

Antonella Elia è poco adatta al ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip? L’attacco di Patrick Ray Pugliese

Nuovo attacco nelle ultime ore contro Antonella Elia, questa volta ad attaccare l’opinionista del Grande Fratello Vip 5 è stato un ex gieffino, si tratta di Patrick Ray Pugliese.

I due si sono conosciuti lo scorso anno, durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip, entrambi facevamo parte del cast. Nella casa più spiata d’Italia non sono riusciti ad andare d’accordo, tanti sono stati i battibecchi e gli scontri scoppiati tra loro.

Patrick Ray Pugliese sul suo profilo Instagram ha pubblicato poche ore fa un post contro Antonella Elia, dove ha duramente criticato il suo comportamento. Riferendosi all’opinionista ha detto: “Chi fa una cosa una sola volta e la fa anche male non dovrebbe giudicare con troppa facilità gli altri. Tra l’altro esprimendosi in maniera poco educata che poco si addice a una “signora”. Perché non basta chiedere scusa se poi si è recidivi in certi atteggiamenti.”

L’ex gieffino ha aggiunto: “Essere opinionisti non autorizza a mancare di rispetto per il semplice gusto della provocazione. Non si può dare dell’aggressivo quando nello stesso contesto ci si è comportati a più riprese ampiamente peggio.“

L’ex gieffino pensa che l’opinionista influenzi il pubblico, questo è ciò che ha detto: “È scorretto puntare il dito sempre sugli stessi 2/3 concorrenti con il rischio poi di condizionare la loro avventura quando finiscono al televoto.”

Riferendosi ancora alla Elia, Patrick ha poi aggiunto: “Essere opinionisti non autorizza a mancare di rispetto per il semplice gusto della provocazione. Non si può dare dell’aggressivo quando nello stesso contesto ci si è comportati a più riprese ampiamente peggio.”

Patrick Ray Pugliese ha concluso il suo lungo post contro Antonella Elia con queste parole: “Certi ruoli bisogna saperli interpretare nella maniera corretta, non basta solo essere messi lì. Non si va in tv per essere un esempio ma non si va nemmeno per mostrare il peggio di se perché è l’unica cosa che si è in grado di fare.”

Sara Fonte







