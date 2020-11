Cotto e Mangiato, ricetta del 12 novembre 2020: gnocchetti al pesto di radicchio

Cosa avrà oggi in serbo per Noi Tessa Gelisio? Lo vediamo insieme: gnocchetti al pesto di radicchio.

La ricetta

Per preparare la ricetta, avrai bisogno di

250 grammi di Ricotta

160 farina

1 uovo

Sale

Noce moscata

5 cucchiai di formaggio

170 grammi Radicchio

Aglio

30 grammi di pinoli

30 grammi di formaggio grattugiato

Olio

Panna

Procedimento

Preparare un pesto di radicchio mixando pinoli, formaggio, aglio radicchio e olio abbondante. Una volta ottenuta la cremina versare in padella e aggiungere la panna.

Ora prepara gli gnocchetti. Unire ricotta farina sale e noce moscata, formaggio e impastare con le mani. Far riposare qualche minuti in frigo poi fare dei panetti allungare e ottenere degli gnocchetti. Cuocere come la comune pasta, scolare al dente e versare nel pesto.

