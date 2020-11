Harry Potter, maratona novembre 2020: quando e quali film andranno in onda?

Harry Potter e la Pietra Filosofale, il film che da il via alla saga di Harry Potter al cinema, andrà in onda per la maratona di HP a Novembre 2020 a partire da stasera, alle ore 21.21, su Canale 5.

Harry Potter maratona Novembre 2020: ecco le pellicole in programma

Harry Potter e la Pietra Filosofale

Harry Potter e la Pietra Filosofale è il primo capitolo della saga e andrà in onda stasera. Nella pellicola, che riprende il primo libro omonimo di JK Rowling sulla saga del maghetto, Harry inizia la sua avventura nella scuola di Hogwarts e conosce un mondo di cui prima non sapeva l’esistenza.

La pellicola è del 2001. Il film, girato nel Regno Unito, ottenne un incasso mondiale al botteghino di 974.755.371 dollari.

Harry Potter e la camera dei segreti

Harry Potter e la camera dei segreti andrà in onda sempre su Canale 5 alle ore 21.21 il 19 novembre 2020. Nella pellicola, Harry scoprirà una camera segreta, dalla quale è possibile trovare rifugio senza farlo sapere a nessuno. Affronterà le sue paure e scoprirà di avere in sé un ricordo dei suoi genitori.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban andrà in onda il 26 novembre 2020, alle ore 21.21 su Canale 5. Dalla prigione evade un mago che ha affrontato Voldemort e che era amico dei genitori di Harry. La cosa metterà il ragazzo in seri problemi e dovrà affrontare anche il passato di Voldemort.

Harry Potter e il calice di fuoco

Harry Potter e il calice di fuoco andrà in onda sempre su Canale 5 alle ore 21.21 il 3 dicembre 2020. Harry scopre che Voldemort è riuscito a risorgere. In più, il ragazzo ha imparato a gestire i draghi.

Harry Potter e l’ordine della Fenice

Harry Potter e l’ordine della Fenice andrà in onda sempre su Canale 5 alle ore 21.21 il 10 dicembre 2020. Nella pellicola, Harry creerà una squadra di maghi, l’Ordine della Fenice, per salvare i Babbani dai Mangiamorte e Hogwarts dalla nuova direttrice, arrivata dopo che Silente è scomparso misteriosamente.

Harry Potter e il principe Mezzosangue

Harry Potter e il Principe Mezzosangue andrà in onda sempre su Canale 5 alle ore 21.21 il 17 dicembre 2020. Questo film si ricorda per la morte di Silente e per l’utilizzo di Malfoy da parte di Voldemort.

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1

Harry Potter e i Doni della Morte 1 andrà in onda sempre su Canale 5 alle ore 21.21 il 24 dicembre 2020, alla vigilia di Natale. Si tratta del film dove le situazioni peggiorano e Voldemort sembra essere impossibile da sconfiggere.

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2

Harry Potter e i Doni della Morte 2 andrà in onda sempre su Canale 5 alle ore 21.21 il 31 dicembre 2020, nella notte di Capodanno. Nella pellicola, Harry affronterà Voldemort, concludendo così la saga.

