Mare fuori 3 quando esce? Cosa sappiamo sulla terza stagione della serie tv Rai

Mare Fuori 3 quando esce? ecco cosa sappiamo fino ad ora sulla terza stagione!

Dopo il successo delle prime due stagioni, è attesissimo il ritorno di Mare Fuori, la serie tv prodotta dalla Rai che racconta le vicende di un gruppo di detenuti in un carcere minorile a Napoli.

Secondo i primi rumors la terza stagione di Mare Fuori uscirà a Febbraio 2023, probabilmente dopo il Festival di Sanremo, e sarà composta da dodici episodi distribuiti in sei serate, dunque due puntate a settimana.

Dopo la messa in onda sulla Rai, sarà possibile rivedere gli episodi su RaiPlay ed in seguito, come già successo per le prime due stagioni, anche sulla piattaforma di streaming Netflix.

Di cosa parlerà la terza stagione di Mare Fuori?

La sinossi ufficiale della terza stagione di Mare Fuori non è stata ancora rilasciata ma secondo quanto dichiarato dall’ideatrice Cristiana Farina, verranno trattate diverse tematiche importanti. Verranno eviscerati i problemi sentimentali, sarà dunque data importanza all’amore e all’amicizia che possono sia essere salvifici che dannosi.

Dal momento che la serie tv è molto seguita (si parla infatti anche di una conferma della quarta stagione) diversi sono gli spoiler che si stanno susseguendo soprattutto sui social riguardo la terza stagione.

Al momento ciò che sappiamo è che ci si focalizzerà molto sul personaggio di Edoardo, che non sappiamo se convolerà a nozze o se, secondo ulteriori indiscrezioni, potrebbe morire. Anche se nel cast è confermato, probabilmente vedremo molto meno il personaggio di Filippo, che uscendo dal carcere, inizierà una nuova vita.

Ma soprattutto, Ciro Ricci è vivo? La seconda stagione non ha dato modo di saperlo con certezza lasciando i fan sconvolti e desiderosi di sapere che fine ha fatto il camorrista napoletano.

Quale sarà il cast di Mare Fuori 3?

Attualmente nel cast sono confermati Carmine (Massimiliano Caiazzo) Paola Vinci (Carolina Crescentini), Massimo Esposito (Carmine Recano), Naditza (Valentina Romani) e Filippo Ferrari (Nicolas Maupas).

Si assisterà però probabilmente anche all’abbandono di alcuni personaggi, come il già citato Filippo e all’ingresso di new entry. Tuttavia l’assenza di alcuni personaggi potrebbe permettere di concentrarsi maggiormente su alcuni dei protagonisti che fino ad ora sono rimasti in ombra senza una storyline ben definita.