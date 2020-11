Matilde Brandi in crisi con Marco, dopo il Grande Fratello Vip svela: “C’è qualcosa che non funziona”

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip Matilde Brandi confessa di essere in una profonda crisi con il compagno

Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Matilde Brandi, ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo l’ex gieffina si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni sulla sua vita privata. La Brandi ha svelato che da circa un anno è in crisi con il compagno Marco. I due stanno insieme da ben 17 anni, ma non sono mai convolati a nozze. Dal loro amore sono nate due figlie, Aurora e Sofia.

Le cose tra loro sono peggiorate nei mesi scorsi, lui non era d’accordo che partecipasse al Grande Fratello Vip. A detta sua il compagno voleva proteggerla perché in un contesto come quello del programma è possibile che esca anche il peggio delle persone.

Sono tante le cose che lei e il compagno devono chiarire nel loro rapporto. Lei stessa ha detto: “Non c’è una quadra. C’è qualcosa che non funziona. Lui mi rispetta tanto, dice sempre che sono una grande madre. Ma dobbiamo capire se tra noi certe cose si possono risolvere o no. Le miei figlie, però, resteranno con me”.

Matilde Brandi ha anche fatto sapere come mai lei e Marco non si sono mai sposati. In merito a ciò ha detto: “Non abbiamo pensato che fosse necessario. In passato ci sono stati momenti di crisi, in cui ci siamo anche lasciati. E quindi abbiamo avuto paura di sposarci, nonostante fosse il mio sogno. Comunque questo non cambia il fatto che abbiamo una bella famiglia, per la quale ho lottato tanto”.

Al Grande Fratello Vip l’ex gieffina aveva parlato più volte del suo rapporto con Marco. Nella casa più spiata d’Italia si era lasciata sfuggire che spesso soffre a causa dell’introverso carattere del compagno. I suoi atteggiamenti sono molto freddi, spesso le nega abbracci e baci ed è per questo che lei non riesce ad essere felice fino in fondo.

Matilde Brandi e il compagno Marco riusciranno a risolvere i loro problemi di coppia? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui